Aktie im Fokus: Vulcan Energy Resources

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Unter den stärker gehandelten Aktien fällt jetzt das Papier von Vulcan Energy Resources auf. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden und schob sich auch am Mittwoch um gut 15 % nach oben. Die Notierungen sind wieder im Flow: Der höchste Kurs seit September 2023 wirft die Frage auf, was den Titel jetzt noch stoppen soll.

Vulcan Energy: Lithium die große Hoffnung

Der Flow kann auch damit zusammenhängen, dass die Lihium-Märkte wieder deutlich mehr Zugriff gewinnen. Das Explorationsunternehmen soll hier erfolgreicher sein, als der Markt annimmt. Gegenwärtig gehen die Börsen noch davon aus, der Umsatz würde sich zwischen 6 und 7 Millionen Dollar einpendeln. Das ist ggf. nur die Hälfte der Wahrheit – wird Lithium wg. der Batterien für die E-Mobilität wieder wertvoller, ist die Aktie wohl auch deshalb spekulativ interessanter.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie

Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...