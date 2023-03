Aktie im Fokus: Microsofts KI-Integration beeinflusst UBS und Credit Suisse Bewertungen!

Die Aktie von Microsoft rückt in den Fokus, nachdem UBS und Credit Suisse ihre Bewertungen abgegeben haben. UBS behält eine “Neutral”-Einstufung bei einem Kursziel von 250 US-Dollar bei, da Microsoft bei der Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in seinem Office-Paket vorsichtig vorgehen dürfte. Credit Suisse hingegen stuft Microsoft mit “Outperform” und einem Kursziel von 285 US-Dollar ein und sieht das Unternehmen als “Top Pick”. Dies liegt an der positiven Entwicklung von ChatGPT und Microsofts Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT.

KI-Funktionen in Microsoft 365 Copilot angekündigt

Microsoft plant, umfangreiche KI-Funktionen in seine Büroanwendungen zu integrieren, wie CEO Satya Nadella bekannt gab. Der neue “Microsoft 365 Copilot” soll Nutzern der Office-Programme, wie Word, PowerPoint, Excel und...