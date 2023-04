Aktie der First Republic Bank: Gefahr einer drohenden Bankenpleite

Die First Republic Bank hat in dieser Woche enttäuschende Zahlen präsentiert und erlebt jetzt eine Kapitalflucht, was die Bankenkrise neu entfacht und die Märkte ins Chaos stürzt. Kunden haben Einlagen im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar aus der US-Regionalbank abgezogen, während die Einlagenbasis im ersten Quartal um 40 Prozent gesunken ist, von 176,6 auf 104,5 Milliarden Dollar. Ohne Hilfe großer US-Banken mit einer Kapitalspritze von $30 Mrd. wäre sie sogar um 50% eingebrochen.

Da sich das Management gegenwärtig nicht dazu äußert, wie es beabsichtigt diese gefährliche Situation zu meistern hängt nun alles davon ab, ob erneut Kapital bei den großen US-Banken beschafft werden kann oder nicht.

Die Aktien der Republic Bank sind bereits zweimal dramatisch gefallen (mehr als -60%) und erreichten Tiefstände bei $4.76 pro...