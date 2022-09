Die Aktie der BTS Managing Agency Hybe fällt zum ersten Mal unter den IPO-Preis und verliert seit dem Höchststand 10 Milliarden Dollar an Marktwert

Die Aktien der Hybe Corporation, der Management-Agentur der südkoreanischen Boyband BTS, sind zum ersten Mal unter den Preis ihres Börsengangs gefallen und haben damit ihren Abwärtstrend fortgesetzt, der rund 10 Milliarden Dollar von ihrem Höchststand entfernt hat. Was geschah: Am Mittwoch wurde Hybe bis auf 129.000 Won gehandelt, was einem Bericht von Bloomberg zufolge einem Rückgang von 7,9 % gegenüber… Hier weiterlesen