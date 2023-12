Aktia Pankki (A) Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktia Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,31 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,44 EUR (+1,4 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,14 EUR wurde mit einem Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (+3,28 Prozent Abweichung) bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktia Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Aktia Bank-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,04 einen Wert über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 9 auf. Dies entspricht einer Differenz von 13 Prozent und führt zu einer Bewertung als "teuer" aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Aktia Bank derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Handelsbanken (4,67 % gegenüber 4,87 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Aktia Bank eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Diskussionen überwogen. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute positiv eingeschätzt und Aktia Bank insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer vergeben.