Aktia Pankki (A) Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Aktia Bank hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,28 EUR erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,56 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +3,02 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,19 EUR, was zu einem Abstand von +4,03 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktia Bank liegt bei 35, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,83 und unterstützt ebenfalls die neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktia Bank ist größtenteils positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktia Bank diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie der Aktia Bank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,04 auf, was 12 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (9,82). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.