Aktia Pankki (A) Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Aktia Bank bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,67 %, was 0,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der Aktia Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 9,3 EUR, was nur eine geringe Abweichung von +3,23 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,6 EUR bedeutet. Dies resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,33 EUR, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktia Bank daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktia Bank derzeit einen Wert von 11 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 9 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktia Bank aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität über die Aktia Bank durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Aktia Bank.