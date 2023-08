Die Akquisition ermöglicht Erweiterung des Leistungsspektrums im Bereich Consulting / Bertrandt erwirbt 100 % Anteile an Concept AG

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Ehningen (ots) -Mit der Akquisition des Beratungshauses Concept AG setzt Bertrandt die Umsetzung seine Konzernstrategie weiter fort. Der Engineering Dienstleister baut damit sein Leistungsspektrum um Organisations- und Prozessberatung insbesondere in der Fertigung weiter aus.Mit dem Erwerb der Concept AG werden künftig deren Beratungsansätze mit der technologischen Kompetenz von Bertrandt vereint. Zunehmend komplexer und größer werdende Kundenanfragen im Beratungsbereich können so gemeinsam zielgerichteter realisiert werden."Durch die umfassenden Beratungskompetenzen von Concept, insbesondere im Bereich der Organisations- und Prozessberatung in der Fertigung, können wir unser Leistungsangebot weiter ausbauen und die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich bedienen", sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Die Concept AG ist seit rund 25 Jahren Spezialist für ganzheitliche Beratung zur Entwicklung von effizienten und digitalisierten Prozessen, insbesondere für mittelständische Industrie-Kunden unterschiedlichster Branchen. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich Kostenoptimierung und operative Leistungssteigerung. Zudem gehören Tools zur Datentransparenz und -visualisierung sowie die Ableitung und Realisierung von Potenzialen zum Portfolio. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Erarbeitung von Sanierungs- und Restrukturierungskonzepten sowie die Begleitung bei Due Diligence- und Integrationsprojekten.Die Concept AG sieht in der Akquisition durch den Bertrandt Konzern beste Zukunftsperspektiven, um das Geschäft langfristig weiter auszubauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Erfahren Sie mehr unter: www.bertrandt.comPressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell