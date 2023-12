Akoustis Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Bei der Analyse von Akoustis wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Akoustis liegt bei 40,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0.665 USD lag, was einem Unterschied von -67,08 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Für den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Akoustis eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Akoustis liegt bei 9,25 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 1290,98 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf den Analysten-Einschätzungen.