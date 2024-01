Akoustis Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Elektronikhersteller Akoustis schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt stolze 11546,48 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Akoustis diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Doch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Akoustis-Aktie derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,92 USD, was 56,56 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,834 USD liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,64 USD, was 30,31 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Akoustis-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Die Analysten bewerten die Akoustis-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1009,11 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Akoustis eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.