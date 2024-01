Akoustis Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Akoustis-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Akoustis-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Akoustis aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 9,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 1316,54 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,653 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit überwiegend negativen Diskussionen an fünf Tagen und überwiegend positiven Themen an zwei Tagen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet, da sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Akoustis unterhalten haben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete die Akoustis-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,43 Prozent, was 81,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,66 Prozent, und Akoustis liegt aktuell 67,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Akoustis für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Akoustis.