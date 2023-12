Akeso Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Aktie von Akeso war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Akeso-Aktie derzeit bei 39,71 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 43,75 HKD liegt und somit einen Abstand von +10,17 Prozent zur 200-Tage-Linie aufweist, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 43,19 HKD ergibt sich eine Differenz von +1,3 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um Akeso fällt auf, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum eher schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht" für Akeso.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Akeso-Aktie liegt bei 91, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,24, was weder Überkauftheit noch -verkauftheit anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Akeso.