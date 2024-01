Akeso Aktie: Ein handfester Grund

Akeso: Neutral Rating aufgrund von Diskussionsintensität und Stimmungsänderung

Der langfristige Blick auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Akeso lässt Rückschlüsse auf das Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Akeso in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bezogen auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie mit einem längerfristigen Durchschnitt von 39,94 HKD eine "Gut"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs von 45,2 HKD liegt deutlich darüber (+13,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 45,48 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,62 Prozent) liegt. Somit wird Akeso auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Akeso. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) mit einer Ausprägung von 39,88 und einem RSI25 von 54,95 eine Bewertung als "Neutral". Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral" für Akeso.