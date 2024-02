Akeso Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Akeso heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass Akeso weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,12, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Akeso-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Die Anleger unterhielten sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Akeso. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei Akeso konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Insgesamt bekommt Akeso für diese Stufe daher ein "Neutral".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Akeso-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 39,94 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 44,05 HKD liegt (+10,29 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Akeso somit eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,68 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Akeso auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.