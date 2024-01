Akeso Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Akeso liegt bei 41,83, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53 für Akeso, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Akeso in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Akeso verläuft derzeit bei 39,88 HKD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 45,7 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,59 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +1,13 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Akeso-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Akeso daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.