Akero Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Akero Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 38,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,91 USD liegt. Dies stellt einen Unterschied von -40,28 Prozent dar und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 16,97 USD liegt, zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (Unterschied +35 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Akero Therapeutics-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Akero Therapeutics in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung im gleichen Zeitraum eine negative Entwicklung genommen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Rahmen von Analysteneinschätzungen liegen insgesamt 3 Bewertungen für die Akero Therapeutics-Aktie vor, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 70 USD und einem Aufwärtspotenzial von 205,54 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,91 USD. Insgesamt erhält die Akero Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index, dass die Akero Therapeutics-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 8,96 und der RSI25 bei 14,82, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

