Akero Therapeutics Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Anleger-Sentiment für Akero Therapeutics hat sich in den letzten Wochen verändert, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion größtenteils positiv, mit nur zwei Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen war jedoch ein Anstieg an negativen Themen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Unsere Analyse zeigt, dass es nur geringfügige Veränderungen im Sentiment und Buzz für Akero Therapeutics gab. Daher wird die Aktie von uns ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aus diesem Grund erhält Akero Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 Bewertungen für die Akero Therapeutics-Aktie abgegeben, die allesamt als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 70 USD, was ein Aufwärtspotential von 203,16 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Akte in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 38,12 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 23,09 USD wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Akero Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.