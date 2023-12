Akero Therapeutics Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Akero Therapeutics-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 38,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 19,45 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -49,95 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich ein Betrag von 18,99 USD, was einer Abweichung von +2,42 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 11,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Akero Therapeutics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 29,49 eine Überverkaufssituation, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den Social Media-Diskussionen zeigt sich überwiegend positiv, mit 13 positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Akero Therapeutics insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund einer Kursprognose von 70 USD, was einem Aufwärtspotential von 259,9 Prozent entspricht, erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Meinung der Analysten.

Insgesamt erhält Akero Therapeutics damit positive Bewertungen in der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzung.