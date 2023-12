Akero Therapeutics Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Anleger-Sentiment für Akero Therapeutics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die Analystenbewertungen für Akero Therapeutics sind insgesamt positiv, mit 3 "Gut"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt derzeit kein aktualisiertes Rating, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 70 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 203,16 Prozent bedeutet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Trend, da der letzte Schlusskurs von 23,09 USD deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 38,12 USD liegt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer differenzierten Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine stabile, aber verringerte Aufmerksamkeit der Anleger hin, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und einer schlechten Bewertung der Diskussionsstärke führt.

Insgesamt erhält Akero Therapeutics gemischte Bewertungen, von "Neutral" bis "Gut", sowohl bei Anleger-Sentiment als auch bei der technischen Analyse.