Aker Solutions Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse von Aker Asa zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 41,71 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 36,44 NOK deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -12,63 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 40,26 NOK liegt über dem letzten Schlusskurs von 36,44 NOK, was einer Abweichung von -9,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aker Asa-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein überverkauftes Signal mit einem Wert von 76,38. Dies führt zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen rund um die Aker Asa-Aktie, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien eine Gesamtbewertung der Aker Asa-Aktie als "Schlecht" und "Neutral".