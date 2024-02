Aker Solutions Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse von Aker Asa zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aker Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Aker Asa diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Schließlich zeigt die technische Analyse, dass die Aker Asa-Aktie mit einem Kurs von 35,48 NOK inzwischen -11,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,96 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.