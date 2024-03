Aker Carbon Capture Aktie: Was könnte passieren?

Die Aker Carbon Capture Asa hat in den letzten Tagen einen Kurs von 8,055 NOK erreicht, was -17,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -30,86 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Aker Carbon Capture Asa-Aktie derzeit 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine weniger volatile Bewertung, mit einer überkauften Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit fünf positiven und drei negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Aker Carbon Capture Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.