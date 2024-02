Aker Carbon Capture Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Aker Carbon Capture Asa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 11,99 NOK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 9,025 NOK gehandelt wird, was einem Abstand von -24,73 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,33 NOK, was einer Differenz von -20,34 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet das Gesamtergebnis daher ebenfalls "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ gegenüber Aker Carbon Capture Asa. In den letzten Tagen gab es zwei positive und fünf negative Tage, sowie an fünf Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Aker Carbon Capture Asa daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 92,54 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Aker Carbon Capture Asa hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 68,36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für das Wertpapier von Aker Carbon Capture Asa in diesem Abschnitt.