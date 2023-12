Aker Carbon Capture Aktie: Füße still halten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Aker Carbon Capture Asa eingestellt waren. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aker Carbon Capture Asa daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Aker Carbon Capture Asa in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aker Carbon Capture Asa-Aktie zeigt einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aker Carbon Capture Asa.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Aker Carbon Capture Asa-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 12,44 NOK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,61 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,86 NOK, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis erhält.

Insgesamt erhält Aker Carbon Capture Asa daher eine "Gut"-Bewertung aus verschiedenen technischen Analysen.