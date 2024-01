Aker BP-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Aker BP":

Die Dividende der Aker Bp Asa Aktie beträgt derzeit 7,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Öl Gas & Kraftstoffverbrauchs einen geringeren Ertrag von 12,04 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Aker Bp Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Aker Bp Asa auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Aker Bp Asa eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aker Bp Asa mit einem Wert von 14,2 deutlich günstiger als das Branchenmittel im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Das Branchen-KGV liegt bei 28,53, was einen Abstand von 50 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.