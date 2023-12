Aker BP Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Aker BP":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Aker BP ASA derzeit bei 24,17 EUR liegt, während der Aktienkurs 26,28 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +8,73 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 26,08 EUR, was einem Abstand von +0,77 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Aker BP ASA liegt bei 55,08 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 44,86 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Aker BP ASA derzeit eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent auf, was 12,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Aker BP ASA. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aker BP ASA eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Aker BP ASA von der Redaktion für die technische Analyse, den RSI, die Dividende und die Anlegerstimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".