Aker BP Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Aker BP":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien. Anhand der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderungen kann auf die Einschätzung von Aktien geschlossen werden. Für Aker Bp Asa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Aker Bp Asa-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 24,71 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 23,12 EUR liegt 6,43 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,82 EUR, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Aker Bp Asa eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aker Bp Asa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (49,46) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Aker Bp Asa mit einer Dividendenrate von 9,42 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,26 %) niedriger und wird daher als schlecht bewertet.

Diese verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Aker Bp Asa-Aktie.