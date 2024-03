Aker BP Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Aker BP":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Aker Bp Asa betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 43,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Aker Bp Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Aker Bp Asa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Aker Bp Asa-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aker Bp Asa von 22,89 EUR mit -7,22 Prozent Entfernung vom GD200 (24,67 EUR) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 24,1 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,02 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aker Bp Asa-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Aker Bp Asa für diese Stufe daher ein "Neutral".

Schließlich schüttet Aker Bp Asa auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,42 % aus, was 18,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 28,31 % in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.