Aker ASA (A) Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Aker":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen setzt. Für die Aker Asa liegt der RSI bei 27,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" ergibt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie des Sentiments und Buzz im Netz erhält Aker Asa eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung für die Aker Asa-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 649,58 NOK, während der letzte Schlusskurs mit 654,5 NOK eine Abweichung von +0,76 Prozent aufweist. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs (660,73 NOK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,94 Prozent Abweichung) liegt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aker Asa wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aker Asa-Aktie somit Bewertungen als "Gut" im Bereich des RSI, als "Neutral" im Bereich des Sentiments und Buzz, als "Neutral" in der technischen Analyse und als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.