Akebono Brake Industry Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Unternehmens Akebono Brake Industry derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Akebono Brake Industry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,85, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 72,97, was für diesen Zeitraum eine schlechte Einstufung bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich damit ein Gesamtranking "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Akebono Brake Industry-Aktie derzeit -10,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,56 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit insgesamt als "schlecht" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Akebono Brake Industry gemischt sind. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Akebono Brake Industry bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) wird die Akebono Brake Industry-Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,03, was einem Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.