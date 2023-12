Akebono Brake Industry Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Akebono Brake Industry liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Akebono Brake Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Akebono Brake Industry-Aktie ein Durchschnitt von 134,42 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 111 JPY, was einer Abweichung von -17,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 117,5 JPY liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -5,53 Prozent unter diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Akebono Brake Industry derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3.07 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Akebono Brake Industry-Aktie basierend auf dem RSI, eine positive Anleger-Stimmung, sowie negative Bewertungen aus technischer und dividendenspezifischer Sicht.