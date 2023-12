Akebono Brake Industry Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) der Akebono Brake Industry-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 71,05, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Akebono Brake Industry.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Akebono Brake Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 137,07 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 107 JPY lag, was einer Abweichung von -21,94 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (124,36 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-13,96 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Akebono Brake Industry-Aktie mit 20,03 um 39 Prozent höher liegt als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (14,45). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.