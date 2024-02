Akebono Brake Industry Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Akebono Brake Industry ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Akebono Brake Industry als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 57,89 und der RSI25 beträgt 47,83, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass die Akebono Brake Industry-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Durchschnitt bei 129,3 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 113 JPY deutlich darunter liegt. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 112,28 JPY liegt, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 113 JPY liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20 liegt, was bedeutet, dass die Börse 20,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Akebono Brake Industry zahlt. Dies ist 52% mehr als der Branchendurchschnitt von 13, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.