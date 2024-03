Akebono Brake Industry Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Akebono Brake Industry wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Akebono Brake Industry in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Akebono Brake Industry eingestellt. Es gab insgesamt drei positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Akebono Brake Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) wird Akebono Brake Industry als überbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,03 gehandelt wird, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,15 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Akebono Brake Industry daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Akebono Brake Industry aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" bedeutet. Deshalb erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.