Akebia Therapeutics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Akebia Therapeutics ist derzeit -3,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +18,55 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Tagen die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Akebia Therapeutics. Es gab dabei acht positive und vier negative Tage, mit zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Akebia Therapeutics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Akebia Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 % in der Biotechnologiebranche. Mit einer Differenz von lediglich 2,51 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Insgesamt erhält die Akebia Therapeutics-Aktie ein "Schlecht"-Rating.