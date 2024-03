Akebia Therapeutics Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Akebia Therapeutics mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Dabei gab es eine positive Einschätzung, eine neutrale und keine schlechte Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,63 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,04 USD eine mögliche Steigerung um 28,68 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Akebia Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 Prozent in der Biotechnologie-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Akebia Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 188,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt nur um 1,74 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +186,54 Prozent im Branchenvergleich für Akebia Therapeutics. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,58 Prozent hatte, lag Akebia Therapeutics um 189,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.