Akebia Therapeutics Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Analyse von Akebia Therapeutics zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigte die Aktie nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb indes neutral. Insgesamt erhielt Akebia Therapeutics daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Akebia Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Dies führte zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Meinung der Analysten ist jedoch positiv, da sie größtenteils eine "Gut"-Bewertung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,63 USD, was einer potenziellen Entwicklungsrate von 132,3 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wurde dem Unternehmen eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich gegeben.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Biotechnologie"-Branche hat Akebia Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine außerordentliche Outperformance von +265,64 Prozent erzielt. Dies führte zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Faktoren eine gemischte Bilanz für Akebia Therapeutics, wobei die Meinung der Analysten und die branchenübergreifende Performance positiv hervorstechen.