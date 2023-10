Akebia Therapeutics Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Akebia Therapeutics erzielt überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche. Die jährliche Rendite für die Biotechnologie-Branche liegt bei 179,63 Prozent, während Akebia Therapeutics aktuell um 39,56 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Die Aktie wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Dividendenrendite für Akebia Therapeutics beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

