Akbank TAS-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Anleger-Sentiment für Akbank Tas wurde in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt 12 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +21,51 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,86 EUR mit dem aktuellen Kurs (2,26 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,23 EUR, so liegt der letzte Schlusskurs nur um +1,35 Prozent darüber. Auf dieser Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Akbank Tas ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,22 auf, was 75 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (12,97). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,21 Prozent und liegt damit 2,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher positiv mit einer "Gut"-Bewertung.

Diese verschiedenen Analysen und Einschätzungen führen insgesamt zu einer positiven Bewertung der Akbank Tas-Aktie durch verschiedene Analysemethoden.