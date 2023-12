Akatsuki Eazima Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

In den letzten Wochen gab es bei Akatsuki Eazima keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder gab es auffällige positive noch negative Themen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Akatsuki Eazima mittlerweile auf 1377,08 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1420 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1406,56 JPY, was einen Abstand von +0,96 Prozent bedeutet, und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Akatsuki Eazima-Aktie. Der RSI7 liegt bei 48,04 und der RSI25 bei 47,78, was zu einem Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des RSI führt.

Insgesamt bleibt die Einschätzung für Akatsuki Eazima daher auf "neutral" basierend auf den Stimmungs- und technischen Analysen.