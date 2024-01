Akatsuki Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um Akatsuki geht, so die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien. Es gibt weder überwiegend positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Akatsuki bei 2147,96 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2532 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +17,88 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2205,18 JPY, was einer Differenz von +14,82 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 25, was als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 38,48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie eine positive Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Akatsuki neutral sind. Die Gesamtbewertung für diesen Punkt ist demnach neutral.

Zusammenfassend erhält die Akatsuki auf Basis des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index positive Einschätzungen liefern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hingegen führen zu einer neutralen Gesamtbewertung.