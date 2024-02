Akatsuki Aktie: Was wird das noch werden?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Akatsuki ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 94,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,56 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Akatsuki in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Akatsuki in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Akatsuki-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2192,87 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht mit 2331 JPY um +6,3 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 2427,64 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,98 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Akatsuki-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.