Akatsuki Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Akatsuki wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer Neutral-Bewertung. Insgesamt erhält Akatsuki in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Akatsuki-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Akatsuki-Aktie somit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger waren in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber Akatsuki, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Akatsuki daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Akatsuki überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Akatsuki-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

