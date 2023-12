Akatsuki Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse von Aktien kann dazu beitragen, herauszufinden, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. In diesem Zusammenhang betrachten wir den gleitenden Durchschnitt für die Akatsuki-Aktie, sowohl für den 50- als auch für den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2138,18 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2098 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,88 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Akatsuki eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2132,66 JPY nahe am letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -1,63 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis wird Akatsuki mit einem "Neutral"-Rating versehen. Zusammenfassend erhält die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Akatsuki-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Akatsuki-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 82,42, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,17 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war die Grundstimmung in den letzten Tagen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Akatsuki daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Akatsuki von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.