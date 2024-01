Akastor Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Akastor Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 83, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,25, was darauf hindeutet, dass die Akastor Asa weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Akastor Asa-Aktie mit 11,16 NOK derzeit +1,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,82 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Stimmungslage, sowohl unter den Investoren als auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die langfristige Stimmungslage als "Neutral" bewertet werden kann.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine neutrale Einschätzung der Akastor Asa-Aktie.