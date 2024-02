Akastor ASA Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten vier Wochen zeigten sich bei Aker Asa keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Aker Asa daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aker Asa-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 41,71 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 36,44 NOK liegt, was einer Abweichung von -12,63 Prozent entspricht. Auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schneidet die Aktie mit einem Wert von 40,26 NOK im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 36,44 NOK (-9,49 Prozent) schlecht ab. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen über Aker Asa. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Aker Asa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aker Asa aktuell mit einem Wert von 76,38 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".