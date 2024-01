Akasaka Diesels Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine langfristige Betrachtung der Online-Kommunikation einen wichtigen Beitrag leisten. Bei der Analyse von Akasaka Diesels haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Akasaka Diesels-Aktie ein Durchschnitt von 2036,26 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2009 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,48 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Akasaka Diesels-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Akasaka Diesels in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, die insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.