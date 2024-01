Akari Therapeutics Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Akari Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,65 Punkten, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Akari Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Akari Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung als "schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Akari Therapeutics derzeit bei 3,6 USD, was zu einer "schlechten" Einstufung führt, da der Aktienkurs einen Abstand von -15,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,17 USD, was zu einem "neutralen" Signal führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einschätzung auf Basis der verschiedenen analysierten Kriterien.