Akanda Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Was zeigt der RSI für Akanda an? Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Akanda Corp liegt bei 52,84, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.