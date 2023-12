Akanda Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, zeigt, dass die Akanda-Aktie derzeit eine schlechte Bewertung aufweist. Der RSI liegt bei 76,64, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 63,74. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamtbewertung für die Akanda-Aktie.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen rund um Akanda diskutiert wurden. Allerdings zeigt sich in den letzten Tagen eine verstärkte negative Stimmung. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Akanda-Aktie ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,454 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -57,57 Prozent. Ähnlich sieht es beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage aus, bei dem der letzte Schlusskurs (-18,93 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,56 USD liegt.

Die Auswertung des Anleger-Sentiments zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität rund um Akanda war höher als gewöhnlich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit. Daher wird die Akanda-Aktie insgesamt mit einem guten Rating bewertet.